Arendonk organiseert gezamenlijke buggywandelingen om jonge ouders beweging en sociaal contact te geven 

Jonge ouders in Arendonk kunnen voortaan twee keer per maand samen een uur tot anderhalf uur wandelen en praten. Kersvers grootvader en schepen voor Gezin Rob Blockx (CD&V) wil samen met het Huis van het Kind de vereenzaming bij jonge ouders tegengaan: "De contacten van nieuwe ouders zijn beperkt en er zijn in coronatijden minder geschikte activiteiten. Ze komen minder buiten. Daar willen we nu iets aan doen."