In Oostende is een testdag gehouden met speciale elektrische rolstoelen voor op het strand. De vzw Inter hoopt dat meer kustgemeenten ze zullen huren of aankopen. Vandaag worden op acht plaatsen gewone rolstoelen gratis aangeboden met een begeleider. Die werden door 4.000 mensen gebruikt in de laatste gewone zomer die we kenden, die van 2019.