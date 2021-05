BEKIJK - Deze metershoge maquettes uit Vlaanderen zijn de blikvanger van de Biënnale in Venetië

De maquettes in het Belgisch paviljoen zijn niet de enige Belgische aanwezigheid in Venetië. "Je kan ook Belgen spotten in het centrale paviljoen, of in de paviljoenen van Bahrein of Luxemburg", vertelt Lisa De Visscher, hoofdredacteur van het Belgische architectuurtijdschrift A+ en trouwe bezoeker van de Biënnale. "Je ziet dat de Belgische architectuur heel hot is in de wereld en dat Belgen uitgenodigd worden als curator of architect of scenograaf, om tentoonstellingen vorm te geven."