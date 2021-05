Bosland bestaat 15 jaar: 11.000 schoolkinderen zaaien bloemen

De 15de verjaardag van Bosland wordt gevierd met heel veel bloemen. Want maar liefst 11.000 kinderen uit de kleuter- en lagere scholen in de Boslandgemeenten Hechel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt krijgen vandaag een zakje met bloemenzaadjes. "Daarmee kunnen ze thuis enkele vierkante meters in hun tuin inzaaien", vertelt Jeroen Clerix van Bosland. "Op die manier dragen de kinderen ook hun steentje bij aan de natuur."

In de zakjes zitten zaden van goudsbloem, slangenkruid, boekweit, klaver en korenbloem. De nectar van die bloemen zal in de zomer veel vlinders en bijen aantrekken.