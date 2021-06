Nieuw woonzorgcentrum en 90 woningen in centrum Tessenderlo: "We verliezen te veel groen", zegt burgerbeweging

Het Kolmenproject gaat over een binnengebied van ongeveer 4 hectare in het centrum van Tessenderlo, dat nu nog bestaat uit een bosje en een open veld. De gemeente plant er (in opdracht van Unicas NV en Liburni NV) zo'n 90 appartementen en woningen en ook een nieuw woonzorgcentrum. Daarnaast is er nog een projectzone waar nog geen invulling aan is gegeven. En er komt ook een randparking met groen, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Stefan Govaerts (CD&V): "We willen er een pleinparking van maken waar auto's gemakkelijk kunnen parkeren aan de rand van de gemeente, maar waar ook bomen, bankjes en speelelementen komen. Er wordt dan een verbinding gemaakt met een vlonderpad tot aan het vroegere 'paddeke'." Op langere termijn komt er ook een doorsteek naar de begraafplaats aan de Schoterweg, die groener gemaakt zal worden.