Buurtbewoners Hemiksem klagen over nachtelijke spoorwerken: "Zitten recht in ons bed van het lawaai"

Dat bij dringende ingrepen niet altijd snel gecommuniceerd kan worden, begrijpt Bouckaert wel. "Maar deze werken zijn al enkele nachten bezig, dat is een gepland werk. Daar had men de buurtbewoners toch wel voor kunnen waarschuwen?"

"Communicatie naar buurtbewoners is voor ons heel belangrijk en we doen dat ook zoveel mogelijk in de mate van het mogelijke", zegt de woordvoerder van Infrabel, Thomas Baeken. Het ging in Hemiksem ook over geplande werken, maar communicatie was deze keer moeilijk: "De werkzaamheden in Hemiksem zijn een onderdeel van werken die over een lange afstand gaan met een mobiele werf, tussen Antwerpen-Zuid en Boom. Het is heel moeilijk om te zeggen waar er precies op welke dag hinder zal zijn."