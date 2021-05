Dagenlang zoeken in Nationaal Park Hoge Kempen, maar wat met natuur? "Schade onvermijdelijk, maar geen prioriteit"

Vogelbescherming Vlaanderen kaartte al aan dat het op dit moment broedseizoen is, en dat de massale troepenmacht grote schade zou kunnen aanrichten. "Zo'n grootscheepse actie kan nesten verstoren", zegt Ilse Vervloesem. "Veel dieren zitten met kleintjes, zoals vogels en grondbroeders, maar ook reeën, egels en vossen."

"Dat is een terechte opmerking", vindt Van Den Bosch. "Schade is natuurlijk onvermijdelijk, maar we zullen achteraf moeten bekijken hoe groot die schade net is. Het park strekt zich ook uit over 12.000 hectare, en niet elke meter wordt doorzocht. Natuur is veerkrachtig en robuust en zal zich wel kunnen herstellen."