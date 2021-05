Premier De Croo (Open VLD) wil plan om geradicaliseerden in gewapende diensten beter op te volgen

Over waar het is foutgelopen doet De Croo geen uitspraken. Conings stond op een OCAD-lijst maar kon toch aan wapens komen. Het is het ADIV (de militaire inlichtingendienst) die de opvolging moet doen van militairen op die lijst. "Informatie circuleert tussen de verschillende diensten, hoe daar mee omgegaan is en waar het is foutgelopen, is nu voorwerp van onderzoek binnen defensie. Maar we moeten het breder analsyeren (...) Ik heb vandaag geen aanwijzing dat er in andere diensten problemen zijn, maar er moeten regels komen over hoe onze gewapende veiligheidsdiensten omgaan met geradicaliseerde personeelsleden", aldus De Croo.