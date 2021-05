Deze zomer op reis? Zo weet je vooraf precies welke coronamaatregelen er gelden op je bestemming

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vind je voor elk land het actuele reisadvies.

Op de homepage van de website vind je algemene informatie over reizen. De website vermeldt dat het advies niet-bindend is en dat "niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland ten stelligste worden afgeraden". Je leest er ook wat er van jou verwacht wordt wanneer je thuiskomt na een verblijf in het buitenland.

Maar je wil dus eerst en vooral informatie vinden over de coronamaatregelen in het land van jouw bestemming. Daarvoor klik je links bovenaan op 'Op reis in het buitenland'. Daarna klik je door op 'Reisadviezen.'