Eerste hulp bij belastingaangifte: de antwoorden op de tien meest gestelde vragen

Je kunt de roerende voorheffing die ingehouden is op je vrijgestelde dividenden laten verrekenen met je personenbelasting. Vul daarvoor de ingehouden roerende voorheffing op die vrijgestelde dividenden in in de codes 1437/2437.

Je kunt maar roerende voorheffing verrekenen voor een maximum van 800 euro aan dividenden. Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30 % is, kun je dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren (800 euro x 30 %). Je kiest dus best voor de vrijstelling van de dividenden waarop het hoogste tarief van de roerende voorheffing toegepast is.

Hier krijg je informatie over de vrijstelling voor dividenden