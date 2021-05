Dodelijk arbeidsongeval bij Agristo in Wielsbeke

De onderaannemer, een man uit Polen, was met een bestelwagen onderweg op de site van het bedrijf. Hij helpt mee om een nieuw kantoorgebouw te plaatsen. Omdat een deel van het terrein is afgesloten moest hij op een bepaald moment enkele tientallen meter terugkeren, in achteruit. Tijdens dat manoeuvre moet hij een andere man hebben aangereden. Hij zou hem niet gezien hebben, maar plots een schok hebben gevoeld. Het was pas toen hij uitstapte dat hij het slachtoffer, een man uit Portugal, zag liggen. Het Portugese slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse.