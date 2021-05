Nog 11 extra ondergrondse vuilnisbakken in Edegem: "Op drukke plaatsen als Hof Ter Linden en Fort 5 verdubbelt de afvalcapaciteit"

Het doel van de containers is om zwerfvuil te verminderen. "In en rond vuilnisbakken wordt vaak gesluikstort. Nu is de inwerpopening klein en dus ook minder aantrekkelijk voor sluikstort", zegt Follens. "We volgen dit verder op."

De gemeente zal ook strenger optreden. "Zwerfvuil blijft een hardnekkig probleem, zéker in coronatijden. Daarom zullen we nog extra inzetten op campagnes met als duidelijke boodschap ‘Laat je afval niet zomaar achter. Gooi het niet recycleerbaar afval in een vuilnisbak en/of neem het mee naar huis’ “, legt Follens uit.

Eind juni zouden alle vuilnisbakken er moeten zijn. Wie daarna nog betrapt wordt op sluikstorten in Edegem, zal een boete krijgen.