In februari had 1 op de 5 Belgen antistoffen tegen corona in het bloed

Bij de leerlingen zelf is er niet echt een onderscheid, die zitten in beide groepen rond de 17 of 18 procent. Maar bij het personeel is er een duidelijk verschil: in de lagere school heeft ruim 22 procent van het personeel antistoffen in het bloed, tegenover een kleine 15 procent in de middelbare school. In de lagere school, waar het contact met de kinderen intenser is, zijn de volwassenen dus duidelijk meer in contact gekomen met het virus dan in het middelbaar.