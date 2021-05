Een PCR-test nodig voor je op reis kan vertrekken? Wat zal dat kosten?

Wie deze zomer op vakantie wil en nog niet volledig gevaccineerd is, zal mogelijk een negatieve PCR-test moeten kunnen voorleggen vooraleer die de grens over mag. Bij een PCR-test wordt met een wattenstaafje een uitstrijk genomen van slijm uit de neus en keel. Dat geeft even een onprettig gevoel, maar de test is wel zeer accuraat. In een labo wordt het slijm dan onderzocht om te kijken of er deeltjes van het coronavirus terug te vinden zijn.

Kostprijs?

Moet je een PCR-test laten uitvoeren omdat je symptomen vertoont of een hoog-risicocontact hebt gehad, dan moet je niet betalen voor de test.

Maar ga je op vakantie en heb je daarvoor een negatief testresultaat nodig, dan zal je daar waarschijnlijk wel voor moeten betalen. Luisteraar Oscar De Mol moet 70 euro neertellen voor een zo'n test in het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende. Dat is de prijs op weekdagen, gaat hij in weekend dan loopt het op tot 90 euro. Nochtans kost een test officieel 46,81 euro.

Volgens Karine Moykens van de taskforce testing en tracing, het orgaan dat in ons laat het hele testbeleid organiseert, kan de prijs inderdaad oplopen. "De prijs is vrij. Er is op dit moment geen enkele beperking voor testcentra om meer te vragen dan die 46,81 euro voor een PCR-test."

Binnenkort gratis

Bepaalde lidstaten van de Europese Unie hadden gehoopt dat de PCR-testen voor vertrekkende reizigers gratis zouden zijn om zo meer toeristen te kunnen lokken. Maar voorlopig is daar geen akkoord over. "Er is wel afgesproken dat de testen betaalbaar moeten zijn. En binnen België moeten er nog afspraken gemaakt worden over die prijs", zo verduidelijkt Moykens.

Sommige testcentra moeten ook nog aangepast worden want op dit moment is het op veel plekken nog niet mogelijk om te betalen voor een test. Ook dat zou de komende weken in orde gebracht worden.