Eerste openluchtzwembad van Brussel gaat deze zomer (tijdelijk) open

De mensen uit de buurt zijn alvast enthousiast: "We wachten al zo lang op een zwembad. Dit is fantastisch. Het is een mooie plek om te vertoeven, je hebt ook een mooi uitzicht op de boten. Anderlecht gaat the place to be worden", reageert een buurtbewoner.

"Dit is de ideale locatie", vertelt Brusselaar Peter (foto onder). "Dit is een buurt die in ontwikkeling is en Brussel heeft nood aan een openluchtzwembad. Het is ideaal voor de jongeren die anders moeten uitwijken naar andere steden. Wel jammer dat het zwembad maar tijdelijk is, maar misschien komt er wel een definitief zwembad."