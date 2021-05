EnergyVille krijgt 3 miljoen per jaar van Vlaanderen en kan 20 onderzoekers extra aantrekken

“Als toponderzoekscentrum in Europa heeft EnergyVille de voorbije 10 jaar heel wat expertise opgebouwd op het vlak van zonne-energie, batterijopslag, elektrische netten, thermische systemen en energie voor gebouwen en districten. We willen met deze extra middelen niet alleen die Europese toppositie versterken, EnergyVille moet nog meer kunnen sensibiliseren naar de overheid, bedrijven en de consument. En ook scholing en herscholing van medewerkers uit de industrie is een opdracht. We willen immers komen tot een energie-efficiënte, CO2-neutrale en duurzame samenleving", aldus Vlaams minister van economie en innovatie Hilde Crevits.