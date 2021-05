Jongeren geloven meer in fake nieuws dan ouderen, rechtse kiezers meer dan linkse kiezers

Opvallend is dat er eigenlijk redelijk veel kennis aanwezig was bij de ondervraagden. Maar er zitten toch ook wel een aantal opvallende scores in de resultaten.

Lees verder onder de grafiek met de resultaten.



Hoe de grafiek te lezen? De vraag was: vindt u volgende berichten geloofwaardig of niet? De rode balken zijn fake nieuws, de groene zijn correcte stellingen. Het cijfer is het percentage mensen dat de stelling als geloofwaardig aankruiste. Dus, bijvoorbeeld, ongeveer een kwart gelooft de foute stelling dat de sociale afstandsregels ons immuunsysteem verminderen. Of gelooft verkeerdelijk dat vitamine C de kans verkleint dat je besmet raakt met corona.Maar 80 procent gelooft - en weet - dat de coronavaccins in België zijn goedgekeurd door de Europese Unie.