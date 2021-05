Politiezones Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant gaan fuseren: "Derde grootste zone na Antwerpen en Gent"

De politiezones Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant werkten al nauw samen. "Als sinds 2015 is dat het geval", zegt Kristof Joos (N-VA), de burgemeester van Bornem. "Er was grote ondersteuning op het vlak van dispatching vanuit Mechelen, terwijl Klein-Brabant dan weer ondersteuning gaf wat slachtofferhulp betreft en investeerde in drones. De samenwerking kwam dus van twee kanten."

"We willen meer en betere dienstverlening geven", zegt Eddy Bevers, de burgemeester van Willebroek (N-VA). "Uit ervaring weten we dat schaalvergroting de veiligheidscijfers doet verbeteren, dus meer veiligheid voor de burgers." In de nieuwe politiezone wonen zo'n 161.000 mensen.