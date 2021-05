Bierfeesten in Oudenaarde een jaar uitgesteld: "We willen gaan voor een bierfestival zonder beperkingen"

"We hebben de piste onderzocht om de bierfeesten later dit jaar te organiseren, maar dan komen de andere evenementen in het gedrang. Daarnaast wilden we bierfeesten organiseren zonder beperkingen, ook zonder maximum aantal personen." Toch zal het zomers gevoel niet ontbreken in Oudenaarde, belooft Adam. "We bekijken momenteel hoe we kunnen zorgen voor extra sfeer en gezelligheid op en rond de markt." Als vervanging komen er kleinschaligere evenementen onder een andere naam. "De bierfeesten zijn de bierfeesten, die kan je niet zomaar vervangen."