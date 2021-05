Opnieuw geen zomerkermis in Tienen

"Zo'n kermis organiseren is niet evident", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Er moet een veiligheidsplan zijn met afstandregels en met regels over het aantal toegelaten bezoekers. Maar daarover weten we nog niks. We wachten nog op het ministrieel besluit en de FAQ (vragen- en antwoordenlijst). Dat komt eigenlijk te laat om nu voor juni nog een kermis te organiseren. Bovendien is de Grote Markt niet beschikbaar door de heraanleg. Ik denk dat we nu geen kermis kunnen organiseren. Later op de zomer wordt ook moeilijk, want de foorkramers hebben een vaste kalender."