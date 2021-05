Godelieve (85) uit Aalst vindt na half jaar trouwring terug: "Traantje weggepinkt toen ik hem weer rond vinger schoof"

"Begin juli 2020 werd een gouden ring gevonden door één van onze collega’s", zegt Dimitri Verbelen van Utopia. "Het bleek een trouwring te zijn met de inscriptie 'Hubert & Godelieve', die in 1963 getrouwd zijn. We hebben onmiddellijk een oproep geplaatst in onze bibliotheek en op onze sociale mediakanalen, maar alle sporen liepen dood. Ook in de archieven van de burgerlijke stand van Aalst vonden we geen informatie over het koppel terug."