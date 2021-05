Zonhoven fleurt fietstunnel op met muurschilderingen: "We zoeken Zonhovenaren die willen figureren"

"In het verleden werd de tunnel beschilderd door de plaatselijke jeugd", zegt schepen van cultuur Johan Vanhoyland. "We hebben die beschilderingen onlangs laten verwijderen en nu is de brug klaar om beschilderd te worden door echte internationale artiesten." Het kunstwerk wil ook het fietstoerisme in beeld brengen. "We hebben twee fietsers voorzien op een wand van de tunnel en nu zoeken wij Zonhovenaren die willen figureren in onze muurschilderingen", aldus Vanhoyland.