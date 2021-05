Iedereen aan de havermelk? Zweedse producent Oatly scoort op de beurs: vanwaar dat succes en is havermelk wel zo gezond?

Haverdrankjes zijn in elk geval niet per se gezonder dan andere plantaardige drankjes. Eigenlijk is de eiwitkwaliteit van soja de enige die de kwaliteit van dierlijke eiwitten benadert, weet Sels. "Zuiver nutritioneel komen met calcium verrijkte sojadrinks dan ook het dichtst in de buurt van dierlijke melk. Havermelk en andere soorten zoals rijstmelk of amandelmelk zitten daar heel ver van af." Ze bevatten doorgaans bijvoorbeeld niet meer dan 10 of 20 procent amandelen (en dus ook weinig eiwitten), geeft Sels aan, met voor de rest veel water en andere toevoegingen.

Sels wijst er ook op dat bij veel mensen niet alleen gezondheid een rol speelt bij de keuze voor plantaardige drinks. Ook het bewustzijn over het milieu en het klimaat spelen een rol. Net als de bezorgdheid om dierenwelzijn. En uiteraard ook de smaak. "Voor de meeste mensen zijn ze een leuke variatie." Hij juicht het alsmaar rijkere plantaardige aanbod in elk geval toe: "Vroeger werden die producten enkel in de extreme hoeken gekocht, nu zie je ze toch in veel huishoudens opduiken. En dat is zeker goed, meer plantaardige voeding is een goeie stap naar een gezondere versie van jezelf."