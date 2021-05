"Heb ik met de 'water bottle flip' mijn hoogtepunt in dit leven al bereikt? Ik hoop van niet!"

Het zou 5 jaar geleden een talentenshow worden van dertien in een dozijn, met laatstejaarsstudenten die hun afscheid aan de Ardrey Kell High School in Charlotte, in de Amerikaanse staat North Carolina, in de verf zouden zetten met een opvallend dansje, een spectaculaire breakdancebeweging of een goocheltruc. Maar dat was buiten de 18-jarige Michael/Mike Senatore gerekend. Hij slaagde er, voor een uitzinnig publiek, immers in om een flesje dat deels gevuld was met water omhoog te gooien en in die mate te doen draaien dat het perfect verticaal, op zijn bodem dus, landde. Niet alleen gingen diverse filmpjes ervan, vanuit verschillende invalshoeken, viraal, ze leidden tot een heuse hype in 2016, de 'water bottle flip'. Senatore zocht na enkele weken internetroem de anonimiteit terug op en ging politieke wetenschappen studeren aan de universiteit van South Carolina.