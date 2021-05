Hoe gezinnen motiveren om minder energie te gebruiken? Dat wordt de komende twee jaar onderzocht in Mechelen

De energie die Mechelaars thuis verbruiken is goed voor 40 procent van de totale CO2-uitstoot in de stad. Als de stad dus minder wil uitstoten, zullen ook de bewoners hun duit in het zakje moeten doen. Daardoor kunnen ze zelf ook geld besparen op hun energiefactuur. Daarom start nu de informatiecampagne "Haal energie uit je factuur".

Die campagne zal er niet in de hele stad hetzelfde uitzien, zegt schepen voor Energie Marina De Bie (Groen): "De stad is ingedeeld in verschillende regios's en iedereen gaat andere uitdagingen krijgen op zijn energiefactuur. De ene gaat beloond worden, de andere gaat getriggerd worden met een uitroepingsteken dat hij te veel verbruikt bijvoorbeeld. Er zal dan onderzocht worden, wat mensen over de streep trekt om minder te gaan verbruiken en geld uit te sparen."