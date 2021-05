Hoe zit het met de consumptiecheque? "Systeem staat min of meer op punt, maar laat ze niet in de schuif liggen"

Werkgevers kunnen sinds half juli 2020 consumptiecheques cadeau doen aan hun werknemers als dankjewel voor het harde werk tijdens de coronacrisis. Het maximumbedrag van die cheques bedraagt 300 euro. Ze zijn bedoeld om aankopen te doen bij lokale handelaars die het moeilijk hebben door de coronacrisis.

Het systeem werd enthousiast onthaald, maar gaandeweg duiken er heel wat praktische problemen op. Om te beginnen: nog heel veel van de zaken waarvoor de cheques initieel bedoeld zijn, zijn gesloten. Niet alle cultuur- en sportinstellingen zijn open en de horeca mag alleen terrassen openstellen voor klanten. In kleine handelszaken kun je de cheques wel uitgeven, maar niet elke kleinhandelaar engageert zich om de cheques te aanvaarden. En dan zijn er ook nog handelaren die de cheques wel willen aannemen maar die dat niet mogen omdat hun jaarlijkse omzet te hoog is.

"Weinig handelaars die de cheque aanvaarden"

Heel wat luisteraars klagen dat ze geen winkels vinden die de cheques aannemen. Nathalie Dhondt uit Deinze vindt amper handelaars in haar buurt waar ze de cheques kan gebruiken. Ook Krist Van Eeghem uit Brugge zit met dat probleem. "Als je de cheques niet kan uitgeven, blijf je ermee zitten en dat kan toch niet de bedoeling zijn?", klinkt het.

Sowieso loont het de moeite om bij de handelaar, sportorganisatie, cultuurinstelling of horecazaak van jouw keuze te informeren of ze de cheques aanvaarden. Sommige sportclubs nemen de cheques nu al aan voor inschrijven in de toekomst, ook al zijn ze op dit moment gesloten. Maar zelfs als je daarmee rekening houdt, bestaat de kans dat je de cheques niet meteen kan uitgeven.

Het netwerk van handelaars die de cheques aannemen, groeit wel elke dag. Dat verneemt De Inspecteur van Sodexo en Edenred, de twee grootste uitgevers van de consumptiecheques. "Bij Sodexo doen er elke week 300 handelaars een aanvraag om de cheques te kunnen aanvaarden. Dat is niet weinig", zo vertelt CEO Sven Marinus. Ook Edenred geeft aan dat het aantal handelaars dat een aanvraag doet elke week stijgt.

Online database bevat fouten

Een ander probleem dat vaak opduikt, is de online databank van Sodexo en Edenred. Die bevat fouten. Luisteraars klagen dat ze online handelaars vinden die de cheques aanvaarden, maar wanneer ze aan de kassa komen blijkt dat de handelaar de cheques niet aanneemt.

Vervelend! De Inspecteur wil weten wat daarvan aan is en doet zelf een belronde naar handelaars in de buurt van Mechelen en Aalst. De redactie belt 18 winkels op. De overgrote meerderheid neemt de cheques aan. Maar twee handelaars aanvaarden de cheques niet omdat hun zaak niet aan de voorwaarden voldoet. Ze weten bovendien zelf niet waarom ze (nog) in de database staan. "Ik heb al weken geleden gevraagd om mijn zaak offline te halen maar dat levert niks op. Vervelend want de mensen denken dat ze hun cheques hier kwijt kunnen", aldus één van de handelaars.

"Dat de database fouten bevat, is inderdaad vervelend. Maar het is een gevolg van de snelle evolutie van de consumptiecheque", vertelt CEO Marinus van Sodexo. "We hebben dat systeem snel op poten moeten zetten. Af en toe registreren we een handelaar die de cheques niet mag aanvaarden. Het duurt dan even vooraleer we die gegevens uit de databank kunnen halen."

Ook bij Edenred is te horen dat de database fouten kan bevatten. Directeur Olivier Bouquet beseft dat het systeem niet waterdicht is. "We hebben ervoor gekozen om alle handelaars uit ons netwerk die de cheques mogen aanvaarden online te zetten. Die hebben een blauwe kleur op de interactieve kaart. Let wel: dat zijn de zaken die de cheque mogen aanvaarden. Het is niet zeker dat ze dat ook al effectief doen. Winkels die de cheques ook effectief aanvaarden, hebben een groene kleur."

Volgens Bouquet is het geen enkel probleem dat handelaars de cheques nog niet aanvaarden. "Klanten kunnen perfect vragen om de cheques wel te aanvaarden en de handelaar kan zich nadien gewoon inschrijven."

Handelaars zijn overwegend positief

De overgrote meerderheid van de handelaars die de cheques aanvaarden, zijn positief over het systeem. Ook dat leert De Inspecteur uit zijn belronde. "We zijn blij dat we op deze manier extra inkomsten hebben", vertelt Karla De Ceulener van boekhandel Salvator uit Mechelen. "Voor ons is de steun welgekomen en de klant kan zich toch ook iets extra permitteren."

De handelaars zelf vinden het ook jammer dat Sodexo en Edenred moeilijk bereikbaar zijn. De Ceulener is er niet over te spreken. "Ik kan die cheques aanvaarden en opsturen en ik krijg mijn geld. Dat systeem werkt. Maar als je een vraag hebt, moet je doorzettingsvermogen hebben om ze ook effectief te stellen. Op mails krijg je automatische antwoorden en aan de telefoon moet je lang wachten vooraleer er iemand je te woord staat. Moest ik mijn klanten zo behandelen, ik was failliet."

"Alstublieft, geef de cheques uit!"

De Ceulener doet ook een oproep aan consumenten om de consumptiecheques zeker te gebruiken. "Het is steun die we als handelaar goed kunnen gebruiken. Als je ze gewoon in de schuif laat liggen, is dat alleen maar in het voordeel van de grote bedrijven die de cheques uitgeven."

De Inspecteur polst ook bij de uitgevers van de cheques wat er gebeurt met het geld van cheques die niet worden gebruikt. Blijft dat op de rekening van Sodexo en Edenred staan? Er volgt bij beide bedrijven een ontwijkend antwoord. "Uiteraard is het de bedoeling dat de cheques worden gebruikt, daar staat of valt het hele systeem mee", aldus Sodexo CEO Marinus. "Rekenen op de inkomsten van niet-gebruikte cheques, is een zeer kortzichtige strategie", zo meldt Edenred directeur Bouquet nog.

De consumptiecheques zijn nog geldig tot en met 31 december 2021.