"Ik ben niet gelukkig dat Jürgen Conings nog altijd niet gevonden is", zegt gouverneur Jos Lantmeeters

"Er wordt overal in het Nationaal Park naar Jürgen Conings gezocht", zegt gouverneur Jos Lantmeeters, "maar vooral in het gebied achter de Salamander aan de Joseph Smeetslaan, een gebied van 20 kilometer. Het federale parket heeft zeker haar redenen om in dat gebied te blijven zoeken. Maar ik had liever gehad dat hij al gevonden was. Dan was de dreiging voorbij en kon het park opnieuw opengaan."