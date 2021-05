Inwoners Veltem-Beisem kunnen mening kwijt over herbestemming van de kerk

Maar niet iedereen is even enthousiast over een herbestemming van de kerk. Een vrouw die al jaren vlakbij de kerk woont, heeft het er moeilijk mee: "Ik ben hier zelf getrouwd, ik was er altijd bij als er iets gebeurde in de kerk. Ik vind dat de kerk moet blijven." En een andere dorpsbewoner ziet het zo: "Ik ben niet echt gelovig, maar voor de mensen die wel gelovig zijn, vind ik het jammer dat ze niet meer naar de mis kunnen. Een kerk is een kerk, daar moet je geen feesten of tentoonstellingen houden."