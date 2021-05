IS-aanhanger krijgt levenslang voor moord op homoseksuele man in Duitsland

De zaak veroorzaakte veel opschudding in Duitsland omdat de verdachte in het verleden al meerdere keren werd veroordeeld voor geweldpleging en al verschillende gevangenisstraffen had uitgezeten.

Zo had hij net een straf van 3 jaar uitgezeten - en was hij nog maar een maand op vrije voeten - voor het promoten van de terroristische groep Islamitische Staat (IS). De man zijn statuut van vluchteling - dat hij had omdat hij in 2015 was gevlucht uit Syrië - werd toen ingetrokken, maar hij was nog niet uit het land gezet. In Duitsland is het namelijk verboden om mensen terug te sturen naar Syrië, een land in oorlog.

Na zijn vrijlating stond hij onder toezicht van de inlichtingendienst, maar niet 24 uur op 24. De Saksische autoriteiten kwamen dan ook zwaar onder vuur te liggen omdat ze gefaald hadden bij hun toezicht.