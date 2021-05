Duizenden Australische scholieren spijbelen voor het klimaat: "De regering wil niet luisteren"

Op 47 plaatsen in Australië spijbelen vandaag jongeren om meer aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Verspreid over het land worden zo'n 50.000 deelnemers verwacht. Gewapend met kleurrijke protestborden en megafoons, verzamelen ze zich massaal op straat. School Strike 4 Climate is de grootste kilmaatprotestactie in Australië sinds pre-coronatijden. De organisatie riep op om het zo coronaproof mogelijk te houden.