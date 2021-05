Klopjacht in Oostende: verdachte van moordpoging al 4 dagen op de vlucht

Gisterenavond was er een grote zoekactie in de Oostendse deelgemeente Raversijde. De politie zocht naar de verdachte van een moordpoging, die zondagavond in Bredene gebeurde. Het provinciedomein Raversyde werd hermetisch afgesloten, ook voor wandelaars. Hiervoor werd ook een helikopter ingezet. De politie vermoedt dat de 45-jarige verdachte, die mogelijk gewapend is, zich schuilhoudt in het natuurgebied.



De politie doorzocht ook enkele campings op de grens met Middelkerke. Maar voorlopig hebben ze de man niet gevonden. De 45-jarige man wordt ervan verdacht om zondagavond geschoten te hebben op de nieuwe vriend van zijn ex. De man drong binnen in het huis van zijn ex in Bredene en schoot haar vriend met een shotgun in de schouders. Daarna probeerde hij hem te bewerken met een hamer.

De ex-vriendin liep ook verwondingen op, maar is er minder erg aan toe. De verdachte nam de benen toen de slachtoffers op de vlucht sloegen. Hij is inmiddels vier dagen op de vlucht.