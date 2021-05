KTA Brugge neemt na 44 jaar afscheid van poetsvrouw Claudine

Claudine begon als poetsvrouw in het KTA in de jaren 70. Ze was toen nog een tiener. Nu mag ze met pensioen. "Het poetsen zelf ga ik niet missen", zegt ze, "Mijn collega's wel en dan vooral Vera, met wie ik 37 jaar heb samengewerkt."

Poetsen is een harde stiel, bevestigt Claudine, maar ze kan het werk nog altijd aan. "Ik heb wat last van mijn rug en van mijn polsen, maar dat valt eigenlijk nog goed mee. Ik heb mijn werk altijd met plezier gedaan." Buiten de toiletten dan. "Ja, dat is echt wel het zwaarste werk. Ik ga er niet over in detail treden, maar 't is soms niet te geloven welke avonturen je daar tegenkomt", lacht ze.