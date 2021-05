175 jaar oud Harmoniegebouw helemaal opgeknapt: nieuw onderdak voor district Antwerpen en stadsloket Harmonie

Na 4 jaar restaureren kunnen het districtshuis en het stadsloket Antwerpen-Harmonie verhuizen naar hun nieuwe stek in het Harmoniepark. Districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA) wil op die nieuwe plek ook een vlottere service aanbieden: "We werken al een tijdje op afspraak dus mensen zullen niet meer moeten aanschuiven in ellenlange wachtrijen. We hebben ook al veel gedigitaliseerd. Als ze toch nog moeten langskomen, kunnen we hen wel ontvangen in deze veel aangenamere lokettenhal."