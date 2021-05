Leerlingen Sint-Jozef Geel maken orthese voor hond met artrose

In Sint-Jozef in Geel werkten 11 leerlingen mee aan een speciale orthese voor hondje Luna. Een orthese is geen prothese, legt leerkracht Wouter Van Elsacker uit: "Een prothese vervangt een afwezig lichaamsdeel. Een orthese of brace ondersteunt een lichaamsdeel waar iets aan scheelt." Luna had er één nodig, omdat ze artrose heeft aan het ellebooggewricht van haar voorpoot.