KV Mechelen-icoon Fi Vanhoof hunkert naar Europees voetbal: "Laatste keer was in 1993 toen ik coach was"

Wilfried 'Fi' Vanhoof is bijna 80 en scout nog steeds spelers voor KV Mechelen. De club waar hij als jonge snaak begon te voetballen. In 1993 was Fi Vanhoof trainer tijdens de voorlopig laatste Europese campagne van de club. "Ik herinner me dat nog goed. We gingen eruit tegen Cagliari, toen een topploeg in Italië met Rode Duivel Luis Oliveira in de ploeg. Het was een koude avond op een veld bedekt onder een witte sneeuwlaag. We hebben toen de derde ronde bereikt, wat best behoorlijk was. Maar in die tijd waren we dat in Mechelen gewoon. Na de winst in de Europacup eind jaren 80 speelden we zes jaar na elkaar Europees voetbal."

