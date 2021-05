Michèle Cuvelier stopt met ochtendblok op StuBru, Fien Germijns neemt over vanaf september

Wat Michèle Cuvelier gaat doen in het nieuwe radioseizoen is ook nog niet bekendgemaakt. Volgens nethoofd Jan Van Biesen blijft ze wel "een absolute sterkhouder" van de zender. Hij heeft begrip voor haar beslissing om te stoppen met de ochtendshow. "Het ochtendprogramma is sociaal en fysiek een stevige kuitenbijter. Ik ben heel enthousiast over de nieuwe plannen met Michèle. Met Fien hebben we een ochtendmens én een radiobeestje pur sang in huis. Alle vertrouwen in haar goesting en talent en in haar wekker natuurlijk."