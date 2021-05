Militairen moeten meer met de fiets naar vliegbasis Kleine-Brogel

"We gaan het Mobilab-project in verschillende fases uitrollen", vertelt projectmedewerker Glenn Godin. "Eerst gaan we de militairen uitgebreid bevragen over hun fietsgewoonten en -wensen. Daarna gaan we samen met hen nadenken over hoe we de huidige situatie kunnen verbeteren. Misschien beginnen we wel een systeem met deelfietsen of moeten we bepaalde fietspaden heraanleggen. En ten slotte gaan we die veranderingen in de praktijk testen."