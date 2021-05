BEKIJK - Minister Annelies Verlinden (CD&V): "Wie van Jürgen Conings een held of een Rambo-figuur maakt, vergist zich"

Wie zich engageert in acties of zich aansluit bij steungroepen op Facebook vergist zich, volgens Verlinden. "Mensen die van hem een held maken, of een Rambo-figuur of een filmheld, die vergissen zich, denk ik."

"Die man is wel degelijk gevaarlijk en heeft zeer gevaarlijke intenties", waarschuwt Verlinden. "We moeten daarmee ook gepast omgaan in plaats van er een held van te maken."