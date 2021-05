Na bijna een jaar verkeersellende gaat Leernsesteenweg weer open in Deinze

De Leernsesteenweg (N466) is in Sint-Martens-Leerne aangepakt tussen de Kiekendreef en de rotonde. De straat is er heraangelegd met veilige fietspaden, gescheiden van de autoweg. Tegelijkertijd is de riolering vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel voor afvalwater en regenwater. Ook de bushaltes werden heraangelegd met aangepaste perrons en infrastructuur: bushokje, vuilbakje en fietsbeugels. Vanaf morgen zullen de bussen van De Lijn weer de normale routes en haltes bedienen.