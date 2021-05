Justitieminister na rapport over interview Diana: "Herbekijken hoe BBC geleid wordt zodat dit niet meer gebeurt"

Waar gaat het precies over?

Op 20 november 1995 zond de BBC een reportage van Panorama uit, volledig gewijd aan een interview met prinses Diana. Het interview was - zacht gezegd - explosief te noemen. Op dat moment was Diana nog getrouwd met prins Charles, maar leefden ze wel al gescheiden. Diana vertelde in het interview met journalist Martin Bashir uitvoerig over haar huwelijksproblemen. Het was in dat interview dat de veelbesproken zin "There were three of us in this marriage. So it was a bit crowded" ("We waren met z'n drieën in dit huwelijk, dus het was een beetje druk") viel.



Maar, wat bleek: Bashir had haar met valse bewijsstukken overtuigd om het interview te geven. Nu heeft een speciale Britse commissie het interview onderzocht. De conclusie is vernietigend: journalist Martin Bashir gebruikte bedriegelijke tactieken om Diana te overtuigen en de BBC wíst dat en stopte het jarenlang in de doofpot.