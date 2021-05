Nigeriaanse legerleider komt om bij vliegtuigcrash

In Nigeria, in West-Afrika, is de stafchef van het leger omgekomen bij een vliegtuigcrash. Verschillende lokale media melden het vliegtuig waarin luitenant-generaal Ibrahim Attahiru zat, is neergestort bij de stad Kaduna, in het noorden van Nigeria. Naast Attahiru zouden ook de andere inzittenden van het vliegtuig zijn omgekomen.