Spaanse invloeden tot in Merelbeekse dialect? "Geschiedkundige oorsprong 'glis-ieëre' van galeiboten in Balearen"

In de streek rond Merelbeke spraken ze vroeger wel eens over een glis-ieëre of gleis-ieëre: "Een oud woord voor een opgedirkt persoon. Iemand in een mooi pak, maar totaal niet te vertrouwen." Die betekenis zit ook in het woord zelf, legt De Tier uit: "Gleierwerk of gleiswerk is geglazuurd aardewerk: iets met een laagje eromheen, zoals het aardewerk met een mooi laagje rond. Het is een benaming voor iemand die zich anders voordoet. Gleis in dit woord is hetzelfde als in gleiswerk of geleierwerk, geglazuurd aardewerk."