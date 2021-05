De Lijn maakt oorzaak bekend van ontspoorde tram op Ruggeveldlaan

Ook in april is een tram ontspoord op de Ruggeveldlaan. Toen ging het om een menselijke fout. "De trambestuurder had toen een wissel niet of te laat opgemerkt. Daardoor is hij te snel over de wissel gereden en is de tram kunnen ontsporen", aldus De Lijn. "Er is dus geen verband tussen de twee ongevallen. Het ging trouwens niet om dezelfde wissel, en de tram reed toen in de tegenovergestelde richting."