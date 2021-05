Oppositie Moorslede stelt opnieuw de vraag of burgemeester niet voor zijn beurt al vaccin kreeg

Eind februari riep de oppositie in Moorslede burgemeester Ward Vergote (VISIE) al eens ter verantwoording. Er gingen geruchten dat hij en één schepen het coronavaccin al hadden gekregen, nog lang voor hun leeftijdsgroep aan de beurt was. Op een moment dat zelfs nog niet alle zorgverleners een eerste prik hadden gekregen. De burgemeester ontkende, maar weigerde wel zijn medisch dossier te laten zien.

De zaak ging min of meer liggen, maar nu is er, alweer volgens de oppositie, een nieuwe getuigenis. En er is natuurlijk ook de hele hetze in Sint-Truiden geweest. Met niet alleen burgemeester Veerle Heeren (CD&V), maar ook meer dan 10 mensen uit haar entourage die voorrang kregen voor een vaccin.

Margaux Vandekerckhove van de partij Groep A vindt het belangrijk om de zaak grondig te onderzoeken: "Het is belangrijk dat een burgemeester en schepen correct handelen. Als ze zich voor hun beurt hebben laten vaccineren, dan is dat een stukje macht dat ze misbruiken. Het is voor ons en zeker voor de burger van belang dat er klaarheid komt in deze zaak"