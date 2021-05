NMBS bouwt nieuw parkeergebouw aan station Halle

"We willen het station van Halle verder uitbouwen tot een echt knooppunt van verschillende soorten mobiliteit", licht de woordvoerder van NMBS, Dimitri Temmerman toe. In Halle stappen op een weekdag gemiddeld 10.000 mensen op de trein. "Je moet makkelijk kunnen overstappen van de auto of de fiets naar de trein. Het gebouw zal drie verdiepingen hebben."

Het parkeergebouw zal via de bestaande voetgangersbrug toegang geven tot de perrons. Langs de straatzijde krijgt de gevel ook een geveltuin. Het nieuwe parkeegebouw kost 9,5 miljoen euro.