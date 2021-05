Personeel van havenbedrijven opgepakt in drugsonderzoek

Op 24 plaatsen hielden de speurders gisteren een huiszoeking, vooral in Antwerpen en omgeving. Volgens het parket van Antwerpen werden 6 mannen en 3 vrouwen tussen 25 en 51 opgepakt. Ze werken voor transportfirma's, beveiligingsbedrijven, rederijen, expeditiekantoren of op haventerminals. Een tiende verdachte werd opgepakt in Rotterdam, in Nederland. Het gerecht verdenkt hen ervan dat ze informatie hebben doorgespeeld aan drugsbendes, of hen op een andere manier hebben geholpen om cocaïne te smokkelen.