Pretparkbezoekers zitten vast op attractie El Volador in Bellewaerde, op 20 meter hoogte

El Volador is een zogenaamde "topple tower" die uittorent boven het Mexicoplein. De toren schommelt heen en weer tot een hoek van 30 graden. Per rit is er plaats voor 40 mensen, maar niet alle plaatsen waren bezet. Het is niet de eerste keer dat er iets fout loopt met de attractie en dat mensen geëvacueerd moeten worden.