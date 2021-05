Pro Palestina manifestatie in Kortrijk zonder incidenten verlopen

"Free Palestina" en "Boycot Israël" waren slogans die luidkeels werden mee gescandeerd door een massa gehuld in de Palestijnse kleuren. “Ik ben Palestijnse en ik vind dat we moeten opkomen voor de rechten van onze landgenoten in Palestina en de Gaza die nog maar eens het slachtoffer zijn van puur oorlogsgeweld”, vertelde een 16-jarige jonge vrouw. Haar broer was ook aanwezig. “Wij kunnen enkel helpen door hier in Vlaanderen op straat te komen. Meer macht hebben we niet om onze mensen in Palestina te steunen.”

(Lees verder onder de foto)