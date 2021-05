"Het Nationaal Park Hoge Kempen spreekt tot de verbeelding, we verwachten nog veel bezoekers"

"Het Nationaal Park Hoge Kempen is inderdaad een van de enige gebieden in Vlaanderen waar je nog echt kan verdwalen", beaamt regiobeheerder Lise Hendrick van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). "Het is 12.000 hectare groot en bovendien heel gevarieerd: er is een groot aaneengesloten stuk bos, er is een deel droge heide, en een stuk kwetsbaar gebied met natte vijvers en moeras."