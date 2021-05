Rock Affligem maakt volgend jaar comeback na dertien jaar pauze

"We speelden al een tweetal jaar met het idee om de draad van Rock Affligem opnieuw op te pikken", zegt Christof Desmet, voorzitter van vzw Rock Affligem. "Tijdens de coronaperiode zijn we er dan dieper over beginnen nadenken. In december vorig jaar hebben we ons omringd met extra mensen, en zijn de plannen concreter geworden. Ook het gemeentebestuur reageerde enthousiast. Nu gaan we de plannen met een bende gedreven vrijwilligers uitvoeren."